До сегодняшнего дня на наших освобожденных землях Азербайджана от мин очищено около 21 тысяча гектаров территорий.

Об этом заявил глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ.

«Специалисты инженерно-укрепительных подразделений Вооруженных сил Турции оказывают нам непосредственную помощь в очистке наших освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Так, со стороны турецких инструкторов совместно с личным составом инженерных подразделений проводятся специальные курсы по разминированию и другие курсы, отвечающие международным стандартам. Кстати, должен отметить, что личный состав инженерных подразделений в общей сложности разминировал около 21 тысячи гектаров территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов на наших освобожденных территориях. В ходе расчистки территорий было обнаружено и уничтожено 9464 неразорвавшихся боеприпаса, 6126 противопехотных, 2172 противотанковых мин, а в целом около 18 тысяч боеприпасов», — отметил министр.