«На любую провокацию на азербайджано-армянской границе незамедлительно принимаются адекватные меры реагирования».

С этим заявлением выступил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил.

«Ситуация в районе азербайджано-армянской государственной границы, где расположены подразделения Азербайджанской армии, и на территориях Азербайджанской Республики, где временно находится российский миротворческий контингент, находится под нашим постоянным контролем. Немедленно принимаются адекватные меры реагирования на любую провокацию, которая имеет место здесь», — добавил Гасанов.