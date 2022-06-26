Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали шаги НАТО и Запада, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Опять же повторяю, что эти действия неправильны. Но что этому предшествовало?.. В новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны. Со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды. Внезапно он стал второй экономикой в мире. Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», — сказал официальный представитель турецкого лидера.