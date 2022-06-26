«Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией неуклонно развивается. В первую очередь это связано с искренними отношениями между двумя лидерами».

Данное заявление озвучил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил.

«Наш стратегический союз основан на дружеских и братских отношениях. Политическая и моральная поддержка, оказанная братской Турцией Азербайджану в годы войны, неоспорима. Как известно, 15 июня 2021 года в Шуше президенты Азербайджана и Турции подписали Декларацию о Стратегическом союзе. Я бы сказал, что эта Декларация имеет исключительную роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений», — отметил министр.