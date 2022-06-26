«В послевоенный период общее количество вновь построенных и отремонтированных объектов составляет около 200. Это наглядный пример как экономической мощи нашей страны, так и внимания и заботы президента о нашей армии».

С данным заявлением выступил глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил.

«По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в короткие сроки сданы в эксплуатацию новые общежития, столовые, прачечные, склады и другие объекты для улучшения жилищных условий.

Более 20 военных объектов в освобожденных районах уже оснащены солнечными панелями, а также панелями для обеспечения потребностей в электроэнергии. Кроме того, для обеспечения безопасности личного состава, военной инфраструктуры, зданий и коммуникаций, в горных районах, где существует опасность удара молнии установлены около 200 молниеотводов , — отметил Гасанов.