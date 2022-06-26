26 июня около 21:00 в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, получил различные ранения, пишет Qafqazinfo.

По данным Генпрокуратуры и МВД, пострадавший госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В прокуратуре Физулинского района ведется следствие.