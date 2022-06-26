Турция не будет присоединяться к санкциям, которые Запад ввел в отношении России из-за украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk в воскресенье.

«Мы проводим в отношении России взвешенную политику. <…> Мы не вводим санкций и не будем к ним подключаться. Мы должны соблюдать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели РФ. Мы заняли четкую позицию [в вопросе санкций]. На Западе ее приняли», — сказал представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.