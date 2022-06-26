«Численность сил и средств увеличены за счет оптимизации штатов Сил специального назначения (ССН) и Военно-воздушных сил (ВВС).

С данным заявлением выступил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил.

«После успешной операции «Железный кулак» президент Азербайджанской Республики, главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев рассказал о подъеме Азербайджанской Армии на новый качественный уровень как малой модели Вооруженных Сил Турции, а также оснащении войск новейшим вооружением и военной техникой. При этом указом президента были внесены коренные изменения в организационно-штатную структуру Азербайджанской Армии и Сухопутных войск, оперативных (диверсионных) частей и Университета национальной обороны», — отметил министр.