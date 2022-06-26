Власти Украины закупили у немецкого производителя оружия Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. Закупка совершена на государственные средства. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Еще в марте Киев закупил у этого концерна 5100 гранатометов RGW 90 Matador. Таким образом ВСУ уже получили 8 тысяч единиц такого вооружения.

Последний заказ был размещен двумя траншами: сначала будет поставлено 2 300 систем, а затем еще 576 единиц.

По данным издания, оружие уже доставлено в Украину.

Система, изготовленная в Бурбахе, Северный Рейн-Вестфалия, представляет собой своего рода базуку, которая может стрелять с плеча без отдачи.