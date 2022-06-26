В июне в результате интенсивных дождей, которые шли преимущественно в северных и западных районах страны, на реках республики было зарегистрировано 13 паводков и селей.

С данным заявлением выступила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она добавила, что это рекорд за последние 20 лет.

«Наиболее опасные паводки были зарегистрированы 10 июня в Гянджачай-Алаханчаллинском пункте в Дашкесанском районе, и 22 июня в пункте Горанчай-Юхары Агджакенд в Геранбойском районе» — отметила Тагиева.

Начальник службы сказала, что для сравнения с предыдущими годами, в 2016 году было зарегистрировано 9 паводков, а в остальные годы в среднем 5-6 паводков и селей.

«На фоне изменения климата наиболее отчетливо выражена неравномерность в распределении осадков.

В некоторые периоды засуха длится дольше, а интенсивность проливных дождей на локальной территории, иногда бывает такой, что за несколько часов выпадает двухмесячная норма осадков. В результате увеличивается повторяемость наводнений», — поведала она.

Согласно заявлению Тагиевой, аналогичные процессы в последние дни происходят в соседней Турции.

«До конца месяца в горных и предгорных районах страны ожидаются локальные осадки с перерывами, ливневые дожди». — сказала она.

Глава службы заявила, что за такими процессами следят современные доплеровские радары, используемые в Службе, и служба заблаговременно, за 2-3 часа до происшествия информирует о нем местные органы исполнительной власти.

«Существенного повышения температуры не ожидается, так как на следующей неделе прогнозируется периодическое усиление северного ветра. Максимальная температура в столице не превысит 30-34 градусов» — подытожила Тагиева.