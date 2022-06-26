В Турции не против расширения НАТО, однако Анкара против того, чтобы в пределах границ альянса находились страны, поддерживающие террористические организации, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.

Так он ответил на вопрос о перспективе вступления в альянс Финляндии и Швеции.

По словам турецкого политика, НАТО является «зонтиком безопасности», в связи с чем все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ.

«Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», — сказал Октай в интервью CNN Turk.

«Мы ожидаем конкретных шагов от Швеции и Финляндии, но шаги, которые нас удовлетворят, еще не предприняты. Мы еще не достигли этой стадии, и когда она наступит, не останется никаких нерешенных вопросов», — сказал он.

Фуат Октай подразумевает под конкретными шагами запрещение в Швеции и Финляндии деятельности организаций, которые Турция считает террористическими, и предоставление соответствующих письменных обязательств.