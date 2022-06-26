Страны Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

По его сведениям, в документе будет указано, что страны «семерки» будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказано в документе.

В проекте также говорится, что лидеры G7 оценивают возможность использования «доходов от тарифов» для помощи Киеву.