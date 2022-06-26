Иран осуществил испытательный суборбитальный запуск легкой ракеты-носителя Zoljenah. Об этом сообщило Министерство обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что Zoljenah может вывести спутник весом 220 кг на орбиту в 500 километрах над Землей.

«Целью запуска было осуществление суборбитального космического полета. С использованием данных недавнего запуска началась новая фаза разработки гибридного спутникового носителя», —заявил пресс-секретарь Министерства обороны Ирана.

