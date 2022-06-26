26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Гёйгёльский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар.
Он также принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции “Кяльбаджар-1”, построенной в Кяльбаджарском районе.
Президент принял участие и в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны.
Глава государства также ознакомился со строительством автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин.
Ильхам Алиев осмотрел результаты работ на 110-киловольтной электрической подстанции “Горчу” в Лачинском районе.
Главе государства был представлен проект водохранилища “Хакаричай” в Лачинском районе.
Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.
Главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар.
Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы.
Он также заложил фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления.
Затем глава государства заложил фундамент завода по производству воды в Кяльбаджарском районе.
Ильхам Алиев побывал и на строящейся малой гидроэлектростанции “Чираг-1”. Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе в 5 местах.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджарском районе.
Затем глава государства выступил с речью.
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