26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Гёйгёльский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Глава государства ознакомился в Гейгельском районе со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар.

Он также принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции “Кяльбаджар-1”, построенной в Кяльбаджарском районе.

Президент принял участие и в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны.

Глава государства также ознакомился со строительством автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин.

Ильхам Алиев осмотрел результаты работ на 110-киловольтной электрической подстанции “Горчу” в Лачинском районе.

Главе государства был представлен проект водохранилища “Хакаричай” в Лачинском районе.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы.

Он также заложил фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления.

Затем глава государства заложил фундамент завода по производству воды в Кяльбаджарском районе.

Ильхам Алиев побывал и на строящейся малой гидроэлектростанции “Чираг-1”. Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе в 5 местах.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджарском районе.

Затем глава государства выступил с речью.