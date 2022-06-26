Во время обеда в первый день саммита «Большой семерки» мировые лидеры вспомнили о знаменитых фотографиях Владимира Путина на коне с голым торсом, и стали размышлять, не стоит ли и им тоже раздеться для фотосессии, чтобы показать, насколько решительно они настроены, пишет Би-би-си.

Шуточная беседа началась с того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил окружающих, что ему делать с пиджаком: остаться в нем или лучше снять.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.

«Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин», — отозвался Джонсон, на что Трюдо предложил: «Тогда надо устроить демонстрацию голых торсов во время верховой езды»,- имея в виду официальную фотосессию Путина на природе, ставшую глобальным мемом в 2009 году.

«Верховая езда – лучшее, что есть на свете», — согласилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, промолчав при этом по поводу формы одежды.

В результате мировые лидеры сфотографировались в пиджаках.

