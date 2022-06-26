Baza сообщает о новом ракетном обстреле Украины вышки «Черноморнефтегаза».

По данным канала, удар нанесли сегодня ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида», он пришелся на вертолетную площадку и оставил дыру диаметром около 5 м.

Кроме того, как сообщает ОК «Юг», в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность российских поисково-спасательных судов.

«Вероятно — проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ. Данные уточняются», — пишут военные.