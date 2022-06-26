Запрет на экспорт золота будет иметь значительное влияние на экономику России. Такое мнение высказал в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет $19 млрд в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно», — сказал он.

Блинкен добавил, что, по его мнению, введенные ранее Западом санкции также оказывают существенное влияние на экономику России. «Мы уже видим прогнозы, что российская экономика в следующем году сократится на 8-15%. Рубль поддерживается искусственно большой ценой, тысячи компаний покинули Россию», — отметил Блинкен.

«И все это будет нарастать, и нарастать, и нарастать», — добавил госсекретарь.