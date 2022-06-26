Еще один музыкальный флешмоб прошел в бакинском метро.
Мероприятие прошло по случаю годовщины ВС Азербайджана. Его провела группа «Havana Music Band» уточняется в информации Бакинского метрополитена.
Еще один музыкальный флешмоб прошел в бакинском метро.
Мероприятие прошло по случаю годовщины ВС Азербайджана. Его провела группа «Havana Music Band» уточняется в информации Бакинского метрополитена.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий