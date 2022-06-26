Глобально памятник посвящен российским разведчикам-нелегалам всех времен, но если посмотреть на него, то понятно, что это один в один Вячеслав Тихонов в образе Штирлица. Открытие состоялось в Ясенево

Понятно, что вымышленный Штирлиц — самый известный в массовом сознании разведчик-нелегал, так что именно его выбрали как собирательный образ, представляющий всю нелегальную разведку.

«В памятнике запечатлен кульминационный эпизод “Семнадцати мгновений… ”, когда Исаев-Штирлиц, вскрывший факт сепаратных переговоров Запада с нацистской Германией, едет из нейтральной Швейцарии обратно в Третий рейх, чтобы продолжить работу, хотя у него была возможность вернуться на родину. Советский разведчик, сидя на весенней земле на обочине дороги в Берлин, понимает, сколь огромному риску подвергает себя, и тем не менее делает свой окончательный выбор», — объясняет «РИА Новости» задумку скульптора.

У ног Штирлица — цитата из Рождественского, точнее, из песни на его стихи, которая звучала в фильме: «Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего».

Автор работы — скульптор Владимир Иванов.