Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц отметили в ходе встречи в приверженность двух стран военной и экономической поддержке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Лидеры подчеркнули приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению оказания военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки Украине», — говорится в заявлении.

Встреча Байдена и Шольца состоялась в преддверии саммита лидеров G7. Они также обсудили усилия «по смягчению последствий» украинского кризиса для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.