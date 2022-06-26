В Псковской области РФ с рельсов сошел грузовой поезд с боеприпасами. Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».
Место аварии оцепили военные, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают.
В Псковской области РФ с рельсов сошел грузовой поезд с боеприпасами. Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».
Место аварии оцепили военные, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают.
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