«Поздравляю весь азербайджанский народ во главе с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, со 104-й годовщиной образования Вооруженных Сил. Решение общенационального лидера Гейдара Алиева отмечать 26 июня как День Вооруженных сил фактически заложило основу для военного сотрудничества двух стран. В течение 30 лет турецкая армия прилагала все усилия для переформирования и модернизации азербайджанской армии. Самое главное это то, что азербайджанские солдаты и офицеры учатся у Турции тому, как строить современную военную модель. Турция, как братская страна, принимает непосредственное участие в подготовке сухопутных войск, систем ПВО, морской пехоты, пограничных войск и сил специального назначения азербайджанской армии».

Об этом говорится в заявлении посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи, находящегося с визитом в Гяндже. Он отметил, что «сегодня Азербайджан является ближайшим военным партнером Турции, и мы хотим, чтобы наши братья имели самую сильную армию на Кавказе и были готовы к любой ситуации».

«Сегодня мы можем с полной ответственностью сказать, что азербайджанская армия является одной из самых сильных, дисциплинированных и современных армий в регионе, обладающей современным вооружением и квалифицированными военнослужащими. Азербайджанская армия была модернизирована. У нас есть поговорка «если хочешь мира, то будь готов к войне». Азербайджанская армия всегда готова к войне», — отметил дипломат (цитата по АПА).