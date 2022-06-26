Азербайджано-турецкие отношения построены на непоколебимых братских отношениях, основанных на словах Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наше горе», и на словах общенационального лидера Гейдара Алиева «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства».

В основе этих отношений лежат исторические корни. Прибытие командующего Кавказской исламской армией Нуру-паши в Гянджу 25 мая 1918 года было встречено гянджинцами с большой радостью. Потому что главной целью Нуру-паши было ликвидировать угрозу в Гяндже, разоружить находящихся здесь врагов и обеспечить безопасность азербайджанского населения. Эти братские отношения продолжаются и сегодня».

С данным заявлением выступил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, находящийся с визитом в Гяндже. Он отметил, что многовековое братство продолжается и сегодня. Дипломат заявил, что возведение в центре города памятника 13 турецким воинам Кавказской исламской армии, героически погибшим в боях у мечети Шаха Аббаса в Гяндже 11 июня 1918 года, является большим историческим событием для обеих стран.

«Я благодарю всех, кто внес вклад в возведение этого памятника в центре Гянджи, на месте гибели турецких солдат, администрацию города, Консульство Турции в Гяндже и бизнесменов. Этот памятник является примером того, что наши братские страны, являющиеся одной нацией и двумя государствами, рядом друг с другом как в хорошие, так и в плохие времена», — сказал он (цитата по АПА).