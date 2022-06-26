Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать лишь сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.

«[Премьер-министр] подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст [президенту России Владимиру] Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — говорится в заявлении канцелярии Джонсона, выдержки из которого приводит Би-би-си.

