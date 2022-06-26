В понедельник 27 июня NASA планирует запустить к Луне спутник CAPSTONE, чтобы проверить расчетное моделирование орбитальной устойчивости для будущей космической станции Lunar Gateway. Об этом сообщается на сайте NASA.

Запуск CAPSTONE американской компании Advanced Space запланирован на 6:00 ET (13:00 мск). Со стартовой площадки Rocket Lab LC-1 на полуострове Махия в Новой Зеландии будет запущена сверхлегкая ракета Electron частной компании Rocket Lab со спутником размером с микроволновую печь на борту. Задача спутника — протестировать почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO) вокруг Луны, на которую в будущем планируется вывести космическую станцию Lunar Gateway.

Особенность NRHO в том, что на ней взаимодействуют силы притяжения Луны и Земли, что позволит удерживать станцию на почти стабильной орбите, экономить топливо и поддерживать постоянную связь с Землей.

Через шесть дней после запуска CAPSTONE должен оказаться на лунной орбите. Затем в течение полугода он будет использоваться для тестирования NRHO и проверки технологии навигации между космическими аппаратами.

Запуск состоится рамках международной программы Artemis, разработанной для отправки на Луну людей. Предполагается, что программа в перспективе позволит создать на Луне постоянные обитаемые поселения, а также заложит фундамент для освоения Марса.