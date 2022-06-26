Великобритания готова предоставить 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка Украине в конце этого года, сообщает пресс-служба британского правительства.

Этот кредит будет покрывать расходы на зарплаты государственного сектора, а также содержание школ и больниц.

«Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны», — говорится в сообщении.