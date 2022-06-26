Китайская хохлатая собака по имени Мистер Счастливое лицо названа самым уродливым псом в мире по итогам ежегодного конкурса, прошедшего в Калифорнии, сообщает ABC News.

Семнадцатилетний пес отличается мохнатым «ирокезом», языком, который все время свисает на сторону и постоянно наклоненной головой.

Мистер Счастливое лицо был взят в приюте 41-летней музыкальной исполнительницей из Аризоны Дженедой Беналли во время пандемии.

«Во время пандемии я надеялась либо завести ребенка, либо взять собаку. Так как появление ребенка зависело от Господа, я предпочла взять собаку», — рассказала Дженеда Беналли, представляя жюри своего питомца.

В приюте, по словам женщины, ей представили пожилого и нездорового пса.

«Сотрудники приюта постарались подготовить меня к тому, что я должна была увидеть. Я увидела создание, которое действительно было старым, но ему нужен был второй шанс, и оно заслуживало любви», — объяснила хозяйка пса.

По ее словам, до приюта пес жил в неподобающих условиях, о нем не заботились и подвергали насилию.

Ветеринары предупреждали Дженеду Беннали, что пес проживет не более нескольких недель.

«Любовь, доброта и мамочкины поцелуи помогли ему пренебречь прогнозом, что он проживет с нашей семьей недолго», — отметила хозяйка питомца.

Победитель, обошедший девятерых конкурентов, получил приз в размере $1500.