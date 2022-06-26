В Японии частный исследовательский институт по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО) утверждает, что некоторые из полученных свидетельств с большой степенью вероятности могут быть настоящими НЛО.

«25 июня 2022 года институт по изучению НЛО анонсировал результаты расследования и анализа полученных свидетельств НЛО. Из более 450 материалов четыре могут быть НЛО с высокой долей вероятности», — отмечено на официальном сайте института.

В ходе конференции руководитель института Такэхару Миками продемонстрировал эти фото- и видеоматериалы.

На фотографиях отмечено изображение темного предмета, похоже на стереотипное изображение корабля инопланетян. На видеокадрах, в свою очередь, видны неизвестные объекты светлого цвета, на первом — нечто, похожее на белый шар, а на втором — белый продолговатый объект над горами.

Представители института подчеркивали, что все материалы были проведены на наличие фальшивок при помощи специальной компьютерной программы.