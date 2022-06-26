Сегодняшний удар по Киеву Россия нанесла из района Каспийского моря «высокоточными и дорогими ракетами РФ», сообщил во время телемарафона официальный представитель военно-воздушных сил ВСУ.

«В районе Астрахани они взлетают, на вооружении у них основные ракеты, которые запускаются по нам. Это ХА-101. Она может летать на расстояние до 5500 километров. То есть им к нам залетать необязательно. Им просто нужно взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты», — объяснил он.

По предварительной информации, сегодня по Киеву было выпущено от 4 до 6 ракет, две из них были сбиты силами ПВО.