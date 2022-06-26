Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Он сообщил об этом, прибыв на саммит G7 в Германии, его слова приводит The Independent. Это подтвердил президент США Джо Байден на своей странице в Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что страны «большой семерки» (G7) в рамках расширения антироссийских санкций будет решено запретить импорт российского золота.

Формально российское золото и так находится под ограничениями. После начала военной операции оказались заморожены около $300 млрд золотовалютных активов Банка России.