В результате ударов России по Киеву пострадали два человека, они госпитализированы. Еще есть люди под завалами, продолжается спасательная операция.

Часть жителей пострадавшего дома эвакуировали, сообщил мэр украинской столицы Виталия Кличко.

Между тем, одну из ракет удалось сбить.



ГСЧС Украины сообщает, что в результате «прилета» ракет загорелся девятиэтажный дом в Шевченковском районе. Пожар на площади 300 кв метров.

Позже советник главы МВД Геращенко опубликовал фото девочки, пострадавшей во время ракетного удара по многоэтажке. Ее отец предположительно погиб.