В связи с аварией на магистральном водопроводе приостановлена подача питьевой воды в Шыхово, Бибиэйбате и 20-м участке Сабаильского района, передает Report. Об этом заявил пресс-секретарь ОАО ”Азерсу“ Анар Джабраиллы.
По его словам, сейчас на месте работают бригады.
В этом городе — столице нефтяной страны, никогда не будет развитой инфраструктуры, вечные проблемы даже с простой холодной водой, интересно бы узнать % населения города, где вода подается 24/7. Наверное 10%, не больше. Десятилетиями ведется болтовня о том, что нужно сделать, как улучшить, но воз и ныне там: постоянные проблемы с водоснабжением многомиллионного богатого города остаются, как и были в 20 веке. Позор!
Потом спрашивают почему все прутся в Баку, а регионы страны пустеют. Можно представить в каком состоянии инфраструктуру регионов, если в Баку вечные проблемы с питьевой водой.