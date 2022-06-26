В связи с аварией на магистральном водопроводе приостановлена ​​подача питьевой воды в Шыхово, Бибиэйбате и 20-м участке Сабаильского района, передает Report. Об этом заявил пресс-секретарь ОАО ”Азерсу“ Анар Джабраиллы.

По его словам, сейчас на месте работают бригады.