Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположения, распространяемые российскими телеграм-каналами, о том, что Путин прибыл ночью в Кремль, чтобы сделать некое экстренное заявление.

***

00:36 Кортеж с президентом России Владимиром Путиным в эти минуты неожиданно прибыл в Кремль, сообщает Minval.az со ссылкой на российские т-каналы.

Отмечается, что «обычно такие ночные приезды к чему-то важному».

Российские СМИ утверждают, что причина визита «действительно очень серьезная» — российский президент якобы принимает «срочные безотлагательные решения».