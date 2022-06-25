22-летний итальянский тиктокер Хаби Лейм в ночь на 23 июня стал самым популярным блогером на платформе. На его тикток (@khaby.lame) на момент публикации заметки подписалось почти 143,9 миллиона человек, что на 1,2 миллиона подписчиков больше, чем у 18-летней танцовщицы Чарли Дамелио (@charlidamelio), которая удерживала статус самого популярного тиктокера с 2020 года. Об этом сообщает «Медуза».

The Verge называет взлет Хаби Лейма и свержение Чарли Дамелио знаковым. Чарли Дамелио и ее 20-летняя сестра Дикси считались главными звездами тиктока. В декабре 2020 года Чарли стала первой, кто набрал 100 миллионов подписчиков в этой соцсети. Сестры Дамелио стали популярны благодаря коротким танцевальным роликам. По оценке Forbes, в 2021 году сестры заработали 27,5 миллиона долларов, тогда как годом ранее — семь миллионов.

Хаби Лейм — уроженец Сенегала, который вместе с родителями переехал в Италию, когда ему был год. В марте 2020-го, в первые дни пандемии коронавируса, он потерял работу на заводе в небольшой коммуне Кивассо в провинции Турин. Несмотря на призывы отца найти новую работу, писала в июне 2021-го The New York Times, он стал записывать тиктоки.

Сперва Лейм публиковал видео на итальянском языке. Они не имели большой популярности. Затем — ролики, в которых Лейм высмеивал и развенчивал вирусные и часто абсурдные лайфхаки (после чего его прозвали «разрушителем бесполезных лайфхаков»). Сейчас он в основном публикует беззвучные комедийные ролики. «Самая забавная часть моего контента — это тишина. Немая комедия говорит на языке, который понятен всем в мире», — сказал Лейм в беседе с Vogue.