США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы развивать экономические и политические связи с тихоокеанскими островными государствами и противостоять Китаю.

Администрация Байдена пообещала направить больше ресурсов в Индо-Тихоокеанский регион, поскольку Китай стремится укрепить экономические и военные связи с тихоокеанскими островными государствами, которые нуждаются в иностранных инвестициях.

В издании отмечают, что новый неформальный союз намерен помочь Фиджи, Палау, Самоа и Маршалловым Островам в решении широкого спектра проблем, среди которых вопросы изменения климата и незаконного вылова рыбы.

Помимо Великобритании, Австралии, Японии и Новой Зеландии, которые присоединились к неформальному союзу, другие страны также проявляют интерес в сотрудничестве. Среди них Южная Корея, Канада и Германия. Сообщается, что Франция также заинтересована в инициативе, но хочет провести больше консультаций, чтобы принять окончательное решение в этом вопросе.