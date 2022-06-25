Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область, пишет РБК.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», заявил он.

При этом ранее стало известно, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС.