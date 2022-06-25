Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что 29 июня страна подпишет с Европейским союзом Специальное соглашение о либерализации автомобильных перевозок, которое еще называют «транспортным безвизом».

«Подписание назначено на 29 июня. Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно вступит в силу сразу после подписания», — сказал он.

В то же время Найем уточнил, что начиная с начала июля никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского Союза или между странами ЕС, у автотранспортников Украины не будет.

Также чиновник сообщил, что со странами, не входящими в Евросоюз, останется режим разрешительного характера. Сейчас ведутся переговоры, чтобы изменить эту систему и там.

«Но и там мы тоже договариваемся, чтобы некоторые страны нам отменяли. У нас есть договоренности с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном. Я надеюсь, что будет и с другими странами», — добавил он.