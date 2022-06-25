В Нур-Султане состоялся 5-й Научный совет Международной тюркской академии, передает Minval.az.

Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, государства-члены Международной тюркской академии, подписали протокол о включении учебников по «Общетюркской истории», «Общетюркской литературе» и «Общетюркской географии» в программу средней школы.

В ходе встречи также обсуждались такие вопросы, как расширение программ студенческого обмена между тюркскими государствами, координация сотрудничества в области образования и науки из единого центра и утверждение плана действий академии на 2022 год.