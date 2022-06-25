Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что сейчас город полностью под контролем российских войск. Он добавил, что российские войска уже «наводят свои порядки».

«Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта. Может быть, на их взгляд, это необходимо делать. С другой стороны, город настолько уничтожен, что людям сложно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно быстрее город вернется под контроль Украины», — сказал мэр.

Также он сообщил, что сейчас выехать из Северодонецка на подконтрольные территории Украины невозможно.

Кроме того, Стрюк заявил, что мирные жители, которые прятались от бомбежек на территории «Азота», частично покидают завод.