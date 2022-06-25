Как известно, уже работают рабочие группы по делимитации, проходят встречи, и, несмотря на все это, работа по укреплению и восстановлению наших границ продолжается полным ходом.

Об этом в интервью REALTV.AZ заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

«К сожалению, реальность двойных стандартов в мире сохраняется и сегодня. Тот факт, что ряд политических кругов закрывает глаза на провокационные действия Армении и даже поддерживает ее, нарушает принятые ими правовые принципы. Однако Азербайджан является независимым государством, и любой шаг, предпринятый против его интересов, решительно пресекается и будет пресекаться впредь», — сказал помощник президента Азербайджана (цитата по Report).