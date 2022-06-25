Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, в ходе которого обсудил вопросы членства в НАТО скандинавской страны. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«Президент обсудил вопросы членства в НАТО с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Он указал на необходимость конкретного изменения Швецией позиции в отношении террористической Рабочей партии Курдистана. Президент также отметил, что ожидает отмены Швецией эмбарго на поставки оружия и ограничений, введенных в отношении Турции в оборонной промышленности», — говорится в сообщении.

Президент Турции, как отмечается, хотел бы видеть конкретных обязательств по всем высказанным позициям. Пока в Анкаре, как говорится в сообщении, «не видят изменения в позиции Швеции, которые бы сняли озабоченности Турции».

Вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО планируется рассмотреть на будущей неделе на саммите альянса в Мадриде.