Германия предоставит Украине грант на миллиард евро, который пойдет на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время войны. Об этом сообщает Минфин.

Деньги будут направлены через механизм административного счета МВФ.

Соответствующее соглашение подписали главы Минфина двух стран Сергей Марченко и Кристиан Линднер.

«Мы надеемся получить деньги уже в ближайшее время. Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от правительства Федеративной Республики Германия», — заявил при подписании Марченко.