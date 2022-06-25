Иранская сторона начала работу над созданием первой полностью иранской атомной электростанцией мощностью 360 МВт. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами, передает ТАСС.

«В этом году мы начали другой проект по созданию полностью иранской АЭС мощностью 360 МВт», — цитирует его агентство ISNA. По словам главы ОАЭИ, «ранее предполагалось, что электростанция будет построена при помощи иностранных государств». «Однако мы пересмотрели этот подход и поставили задачу построить полностью иранскую АЭС, чтобы войти в число стран, обладающих подобными отраслями производства», — добавил он.

На текущий момент единственной функционирующей атомной электростанцией в Иране является первая очередь АЭС «Бушер», построенная при помощи российской стороны.