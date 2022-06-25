Власти Китая захотели помочь пострадавшему от землетрясения Афганистану и предоставить гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов). Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

По его словам, землетрясение, которое произошло в Афганистане 22 июня, стало самым сильным в регионе за более чем 20 лет. От подземных толчков и колебаний земной поверхности в Афганистане погибли не менее 1,5 тысяч человек, более двух тысяч людей пострадали, разрушено свыше трех тысяч зданий. В связи с этим, подчеркнул Ван Вэньбинь, правительство Китая приняло решение направить экстренную гумпомощь, «включая палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия жители Афганистана».

Первую партию гуманитарной помощи планируется направить в Афганистан чартерным самолетом в понедельник, 27 июня. Чтобы обеспечить скорейшую доставку грузов, Пекин собирается координировать свои действия с Кабулом.