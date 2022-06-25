Евросоюз будет содействовать возобновлению переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Об этом в своем Twitter заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом они договорились о возобновлении в ближайшие дни переговоров с США по СВПД. Поддержку при этом окажет команда главы дипломатии ЕС, которая поможет решить «последние оставшиеся вопросы».

«Мой визит в Тегеран преследует одну главную цель — придать новый импульс переговорам и вернуть в нужное русло ядерную сделку СВПД», — написал Боррель.