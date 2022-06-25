К концу года боевые действия на территории Украины могут свестись практически до нуля. Такой прогноз в интервью ITV сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его мнению, решающий момент в войне произойдет в августе, когда произойдут «определенные события», которые продемонстрируют всему миру, что начинается перелом.

В итоге, по словам Буданова, Украина вернется к границам 1991 года (и других сценариев никто не рассматривает). «Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем», — прогнозирует Буданов.

Буданов подчеркивает, что Украина, несмотря на постепенное отступление на восточном направлении, которое он назвал «тактическим», добивается успехов в других регионах, в частности, Херсонской области.