Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла решение об открытии дополнительного автобусного рейса из Баку в Шушу.

Согласно информации Министерства, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан в графики движения автобусов были внесены определенные изменения. Было принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку.

С июля пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку все дни недели.