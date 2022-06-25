Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать вообще всем странам.

На этот раз под горячую руку попала Молдова, которая хочет попасть в Евросоюз. И по словам Медведева, Молдова воссоединится с Румынией, чтобы не ждать десятки лет до принятия их в ЕС. Они, якобы, создадут «новую Великую Румынию».

Он также заявил, что ЕС «чуть ли не законодательно пытается запретить России считать украинский народ близким <…> А вот применительно к румынам и молдаванам ситуация иная». В этом случае Запад хочет наоборот объединить эти страны в одну, а те молдавские чиновники, которые на это пойдут — «предатели Родины».

А в завершении он подчеркнул, что Молдова может остаться без энергетических ресурсов и предупредил, «если начнётся заварушка, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 200 тысяч россиян».