Российские бомбардировщики впервые обстреляли Украину из воздушного пространства Беларуси, заявили в Главном управлении разведки украинского минобороны.

В ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар, при котором задействовали шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22, заявило ведомство.

«Бомбардировщики вылетали из аэропорта «Шайковка» Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт «Шайковка» на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям», — говорится в сообщении разведки.

Это новый способ обстрела территории Украины — ранее российские бомбардировщики чаще всего выпускали крылатые ракеты над Черным, а порой и над Каспийским морем; их главная база находится в городе Энгельсе Саратовской области.

«Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси», — уточнили в ведомстве.