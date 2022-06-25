Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики».

Распоряжением главы государства за особые заслуги в защите независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, за отличие в выполнении своего служебного долга и задач, поставленных перед воинской частью, группа военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики награждена орденами и медалями.

Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны Азербайджана.